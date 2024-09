Israele | colpiti 75 siti e depositi armi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 26 settembre 2024) 11.09 Nelle ultime 24 oreha ucciso 81 persone in Libano e ne ha ferite 40. Lo riferisce il ministero della Salute libanese nell'aggiornamento sui raid aerei israeliani contro Hezbollah, in varie regioni del Paese. Altre 600 vittime c'erano state nei primi due giorni della nuova offensiva israeliana.In 72 ore i morti sono 700. Nella guerra del 2006, durata un mese, in Libano le vittime erano state 1.200. Intantoriferisce che nella notte sono stati75 obiettivi e sono stati attaccati depodi