Insulti razzisti a Vinicius jr | tifoso condannato a un anno di carcere

(Di giovedì 26 settembre 2024) Inperallo stadio. Il tribunale di Palma di Maiorca ha inflitto una dura condanna nei confronti di unche, nel corso del match tra la squadra di casa e il Real Madrid del 5 febbraio del 2023, ha rivolto frasi di stampo razziale nei confronti diJr, giocatore dei blancos. In realtà, l’uomo non si è limitato a provocare solo il numero 7 dei Galacticos, ma ha fatto lo stesso qualche settimana più tardi anche con Samu Chukwueze, oggi al Milan ma ai tempi in forza al Villarreal. Il responsabile delle offese è stato individuato e al momento della sentenza è arrivata una punizione esemplare: 12 mesi di prigione e un Daspo di 3 anni per tutte le gare organizzate dalla Liga e dalla Federcalcio spagnola.