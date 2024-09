Il progetto civico In Albino inaugura la nuova sede e guarda al futuro

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 26 settembre 2024). “Con grande soddisfazione possiamo annunciare l’zione di una, un luogo che non rappresenta solo un punto di incontro fisico, ma un simbolo del nostro impegno continuo verso la comunità – con una nota Incomunica l’apertura della-. Dopo le elezioni, abbiamo deciso di non fermarci, di non considerare concluso il nostro lavoro. Al contrario, siamo più motivati che mai a proseguire con dedizione, mettendoci al servizio della cittadinanza”. “Questasarà uno spazio aperto a tutti – prosegue la nota stampa – dove ascolteremo le voci dei cittadini, affronteremo insieme le sfide quotidiane e costruiremo soluzioni concrete. Siamo qui per rappresentare quella metà della comunità diche ha espresso con forza il desiderio di cambiamento, e per lavorare instancabilmente affinché questo cambiamento si realizzi.