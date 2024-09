Il Professore Antonino Tamburello in scena al Teatro Duse di Bologna

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 26 settembre 2024) Mercoledì 18 dicembre alsarà protagonista di “Una mente nuova” con musiche di Davide Cavuti, psichiatra, psicoterapeuta, è il Fondatore e il Direttore dell’Istituto Skinner e il Fondatore della Facoltà di Psicologia UER. Da sempre impegnato in tematiche che riguardano il benessere e la salute mentale, è il protagonista di “Una mente nuova”, un progetto, prodotto da Stefano Francioni Produzioni, dedicato alla riscoperta del cambiamento e della rinascita che andrà inaldiil prossimo 18 dicembre alle 21:00. Organizzazione a cura di Best Eventi. In un mondo sempre più tossico, la crisi e le sfide di tutti i giorni costringono gli individui a sviluppare risorse interiori come la resilienza, la determinazione e la capacità di adattarsi in maniera creativa.