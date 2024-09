Il palazzo del degrado | Grate graffiti e balordi Quel cubo bianco deve essere abbattuto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) Alle finestre, alzando lo sguardo, ci sono due vecchi lenzuoli appesi alledi ferro. Perché sono lì? Un mistero al quale Anna Mazzoli, una residente, cerca di dare una risposta. "Evidentemente qualcuno entra nella palazzina, si rifugia lì dentro. Del resto proprio alcuni giorni fa ho visto i vigili urbani portare via una persona che era entrata trale mura scalcinate. E’ una vergogna", scandisce le parole, l’accento toscano, suo paese d’origine, per anni professoressa al liceo scientifico Roiti. "E’ una vergogna – ripete –. Fatelo sapere, scrivetelo". Un’esortazione, un appello pronunciato a pochi metri, ferma con la sua bicicletta, dala palazzina che sembra un pugno in un occhio, antiche rovine di un passato che volgeva al liberty.