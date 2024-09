Il gelato fatto con occhi di pesce e altre ricette che non ti aspetti

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 26 settembre 2024) Si stima che il 50% del pescato viene sprecato. Succede in casa e nei ristoranti, ma non nel Saint Peter di Sidney, che – a quanto afferma il suo creatore, lo chef e proprietario Josh Niland – riduce gli scarti al solo 10%. Il merito va a una tecnica che Niland ha contribuito a diffondere in tutto il mondo, la frollatura dela secco (alla stregua di quanto si fa con la carne, e non è un caso che uno dei suoi ristoranti si chiami proprio Fish Butchery), utile soprattutto nei pesci di grandi pezzature, per gestire il prodotto senza l'ansia della perdita di freschezza, trovando anche nuove sfumature di sapore. Ma un ruolo fondamentale ce l'ha anche l'applicazione della filosofia del from nose to tail ovvero dal naso alla coda che in versione ittica diventa dalla testa alla lisca, o se vogliamo dalla pinna alla branchia. Insomma: in ogni sua parte.