Il cinque in condotta può essere pericoloso? L’opinione di Ciccotti

(Di giovedì 26 settembre 2024) Sui principi generali circa un maggior rispetto verso il personale scolastico voluto dalla legge proposta da Giuseppe Valditara, soprattutto da parte di alcuni genitori che arrivano a scuola e pensano dii tre bulli di Mezzogiorno di fuoco (High Noon, 1952, Fred Zinnemann), concordo pienamente. Pene e risarcimenti per chi aggredisce un lavoratore della scuola, come qualunque altro lavoratore, dalla Sanità ad altri settori. Condivido in parte anche l’iperbole dello psichiatra Paolo Crepet quando sostiene che i genitori debbano stare fuori dalla scuola. Qui va operato un distinguo. In quattordici anni di presidenza, in una scuola superiore con oltre duemila studenti, ho avuto modo di fare esperienze davvero innovative circa la formazione dei giovani. E ciò anche grazie ai genitori.