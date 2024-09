Gudmundsson aizza i sampdoriani con la foto di un cassonetto con la scritta Doria m…

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 26 settembre 2024)con ladi uncon lam” Ci mancava Albert(l’ex genoano ora alla Fiorentina) a rendere ulteriormente pepata la giornata del derby di Genova. Giornata caratterizzata da un pomeriggio di scontri e da una vera e propria guerriglia urbana, come scrive il Corriere dello Sport. Ecco cosa scrive il Corsport: Bombe carta, fumogeni e lancio di oggetti: una guerriglia urbana sul ponte Serra a poche centinaia di metri dallo stadio che ha messo in allarme l’intero quartiere. Ad accendere le ore di vigilia di questo derby di Genova anche il post pubblicato sui social dall’ex attaccante del Genoa, ora alla Fiorentina, Albert. Nella, che ha fatto infuriare in rete i tifosi blucerchiati, undella spazzatura con sopra lama”.