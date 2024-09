Giorgia apre la serata Manuel Agnelli e Achille Lauro hanno ancora l' X Pass da giocare E dalla prossima settimana si passa ai Bootcamp

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 26 settembre 2024) Stasera in tv X Factor 2024 conclude il giro di Audizioni della 18ma edizione: giovedì 26 settembre alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, va in onda la terza puntata della prima selezione degli aspiranti concorrenti, che sarà poi visibile in chiaro martedì 1 ottobre su TV8. Arrivano gli ultimi verdetti, di questa fase, dei quattro giudici dello show:, Jake La Furia,e Paola Iezzi. Saràcon la sua splendida voce ad aprire la puntata e ad accogliere gli artisti nel backstage dell’Allianz Cloud di Milano. La carta dell’XL’obiettivo per chi spera di fare parte di uno dei quattro team rimane sempre quello di strappare almeno tre sì.