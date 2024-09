Gf la frase che scatena le polemiche | Body shaming ? Chi rischia l' eliminazione

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 26 settembre 2024) Alfonso Signorini, stavolta, prepara un colpo da nova. Una vera bomba. Al “Grande Fratello”, che torna in prima serata su Canale 5, direttamente da Hollywood arriva Booke Logan (Katherine Kelly Lang), che entra nella casa per un motivo molto chiaro. La protagonista di Beautiful, nonostante i suoi 15 matrimoni nella soap, ha ancora un conto in sospeso: faccia a faccia con il concorrente Clayton Norcross. Poi, da indiscrezioni, si parlerà della crisi che ha avuto Enzo Paolo Turchi, che sente tantissimo la mancanza di sua figlia Maria e di sua moglie Carmen Russo. Il famoso ballerino ha avuto un momento di difficoltà e stasera potrebbero arrivare delle belle sorprese per lui, che anche in tv ama lasciarsi andare e commuoversi. Ma continuano intrecci amorosi nella Casa: Shaila, Helena, Javier e Lorenzo sono sempre più vicini.