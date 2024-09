Garzeno l’ex vicesindaco Candido Montini ucciso a coltellate nella sua abitazione

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di giovedì 26 settembre 2024) È giallo a, piccolo comune in provincia di Como, dovee consigliereè statosua. L’uomo, 76 anni e gestore di un negozio di alimentari, è stato trovato senza vita nel suo salotto con diverse ferite di arma da taglio, in particolare all’addome e sul collo. A lanciare l’allarme è stato un amico, che non l’ha visto andare ad aprire la bottega e, preoccupato, è andato a cercarlo. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Avrebbero escluso l’ipotesi di una rapina finita male, dato che non sono stati trovati segni di effrazione e la casa era in ordine. Si pensa più a un attacco mirato. I carabinieri stanno sentendo conoscenti, amici e familiari ed esaminando le telecamere di sorveglianza della zona.