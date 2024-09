False vaccinazioni per il Green pass 77 verso il processo Così un medico scoprì l’infermiere corrotto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Era il 2022 quando scattarono le misure cautelari – con l’arresto di un infermiere. L’uomo che operava nel centro vaccinale dell’impianto sportivo “Paolinelli” fingeva di somministrare il vaccino, ma in realtà gettava via il liquido e applicava il cerotto, sviandol’attenzione delresponsabile. Per ottenere i falsi certificati ad Ancona arrivavano persone da tutta Italia. Sono 77 indagati sono stati rinviati a giudizio dopo la richiesta della procura di Ancona che aveva smantellato l’organizzazione del giro diper ottenere il. L’udienza preliminare è stata fissata per il prossimo 21 novembre.