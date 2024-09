Europa League Hermoso | La rosa ha un potenziale enorme Calcio italiano più fisico

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Roma 26 settembre 2024 - Ieri era giornata di vigilia in casa Roma, l'anticipazione per il debutto europeo di Ivan Juric da allenatore è tanta e potrebbe essere compensata dall'esperienza di alcuni dei suoi giocatori. Tra loro uno dei candidati al ruolo da protagonista è senza dubbio Mario, fresco delle prime due partite giocate in Serie A con la maglia giallorossa. Anche lui presente in sala stampa insieme al tecnico, ecco le sue parole alla vigilia della sfida dicontro l'Atheltic Club di Bilbao. La prima domanda ha chiesto al difensore centrale spagnolo a che punto si senta a livelloe di condizione, oltre chiaramente al discorso legato all'inserimento in un nuovo campionato. "Buongiorno a tutti. È evidente che il mio è un processo graduale di adattamento, di conoscenza al gruppo e anche di miglioramento della mia condizione fisica. Sto migliorando.