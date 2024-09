Edilizia scolastica Cuzzupi UGL Scuola | Serve definire una continuità d’investimenti a lungo termine

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di giovedì 26 settembre 2024) “Con l’inizio delle lezioni torna il tema dell’e della sicurezza negli istituti. Tra l’altro è di queste ore anche la pubblicazione del “XXII Rapporto sulla sicurezza delle scuole” di Cittadinanzattiva, che offre una fotografia piuttosto delineata della situazione. In un tale contesto non mancano, né mancheranno, i fiumi di parole che solitamente si riversano su argomenti tanto delicati ma che spesso non producono altro che una sorta di indignazione sterile. Noi, invece, riteniamo che occorra prendere atto con pragmatismo dello stato delle cose, decidere le priorità e agire di conseguenza. Sembra una banalità quanto detto, eppure siamo al cospetto di situazioni che si trascinano da decenni e per le quali si sono sempre adottati interventi tampone!” L'articolo(UGL): “una” .