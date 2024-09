È già tempo di Panettone Day | a Milano torna il temporary store dedicato al lievitato più famoso d’Italia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 26 settembre 2024)– Prima tappa, poi Roma e New York. Dal 2 al 27 ottobre,ilrarydiDay, per celebrare questa eccellenza artigianale italiana. Situato nel cuore del capoluogo lombardo, in corso Garibaldi 50, ilrarysarà un viaggio che parte dalla tradizione delartigianale, per spaziare tra gusti ricercati e abbinamenti golosi. Una grande varietà di panettoni che sicuramente soddisfa i gusti dei palati più esigenti, ma anche di quelli più curiosi, tra degustazioni esclusive ed eventi serali dedicati al pubblico.