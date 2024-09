Dual-use digital twin e sostenibilità subacquea Ecco la strategia di Fincantieri all’Italian Tech Week 2024

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 26 settembre 2024) Esplorare le scelte tecnologiche che plasmeranno il futuro è l’obiettivo dell’Italianche si svolge alle OGR di Torino dal 25 al 27 settembre. Con il motto “Sliding Doors on Tomorrow”, l’evento riunisce 140 speaker da 15 Paesi creando un’atmosfera di confronto tra imprenditori, investitori, leader ed accademici per creare soluzioni innovative per le prossime generazioni. Certamente non poteva mancare il dibattito sulladel futuro, inaugurato durante la seconda giornata, dove il panel “The next wave: sustainable marine fuels and the transformation of naval mobility” ha messo in evidenza come l’industria marittima stia affrontando una trasformazione epocale. Spinta dalla necessità di adottare pratiche sostenibili e di implementare tecnologie innovative, il settore navale si trova di fronte a sfide senza precedenti.