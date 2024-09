Dopo 42 anni di servizio va in pensione il dottor Galardo decano dei medici pontini

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 26 settembre 2024)42di, il medico di base Maurizioha chiuso la sua attività il 30 agosto, raggiungendo il traguardo dei 70ha seguito con dedizione ben 1700 mutuati di 64 nazionalità diverse, tra cui afgani, vietnamiti, pakistani, bangladesi, ucraini e russi, oltre ai rom stanziali di Latina. La sua disponibilità era leggendaria: non diceva mai di no, distribuendo ricette anche sulle scale o per strada. Ildurante la pandemia Durante la pandemia,ha continuato a servire i suoi pazienti da via Duca del Mare, distribuendo impegnative dalla finestra per rispettare le norme di distanziamento. Successivamente, si è trasferito presso Latina Fiori, dove ha chiuso definitivamente il suo studio lo scorso 30 agosto.