Disney+ è sempre in saldo

(Di giovedì 26 settembre 2024) Se Netflix, dall’alto della sua leadership, ha bandito ogni tipo di promozione anche per i nuovi iscritti, per abbonarsi ac’è un’offerta dopo l’altra. Negli ultimi giorni, è tornata la possibilità di effettuare una sottoscrizione a 1,99 euro al mese per 3 mesi (per chi fosse interessato, scade domani). Una ‘guerra dei prezzi’ che lo streamer di Topolino combatte da solo e che evidentemente sembra il modo più semplice e veloce per acquisire abbonati. Di certo non sono le produzioni originali, proposte a singhiozzo e senza un vero progetto d’insieme, a fare da volano alla crescita. A proposito, c’è curiosità attorno alla fiction Avetrana – Qui non è Hollywood sul caso Scazzi, operazione inedita che però dubitiamo possa arrivare a fare davvero la differenza.