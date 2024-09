DIRETTA – Napoli-Palermo 2-0 7? 12? Ngonge | Ngonge show uno-due micidiale!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 26 settembre 2024) Antonio Conte ha deciso di stravolgere il suoin occasione della gara di Coppa Italia contro iled effettua ben 10 cambi. Ilsi prepara alla sfida di Coppa Italia contro il, valevole per i sedicesimi di finale. La squadra di Antonio Conte ha nella coppa nazionale uno degli obiettivi della stagione, anche in virtù dell’assenza dalle competizioni europee. Per questo match, che disputerà in gara unica allo stadio Diego Armando Maradona, con eventuali supplementari e calci di rigore in caso di parità nei novanta minuti regolamentari, il tecnico partenopeo ha deciso di affidarsi a un ampio turnover. Rispetto all’ultima gara di campionato contro la Juventus, Antonio Conte ha deciso di cambiare ben dieci calciatori su undici. L’unico confermato della gara di Torino è Stanislav Lobotka, che sarà ancora il perno del centrocampo.