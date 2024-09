Cosa vuol dire nascere con la camicia?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 26 settembre 2024) In gergo scientifico,con lavenire alla luce ancora avvolti nel sacco amniotico. Una particolarità molto rara che si verifica in una nascita su 80.000. Talmente rara, da aver originato un detto,con laappunto, perdi una persona fortunata o destinata a compiere grandi imprese. Dunque, la protezione del sacco amniotico funziona da schermo nei confronti del neonato. Che ha la possibilità di adattarsi con più calma alla vita extrauterina. La fortuna dicon la, quindi, è quella di subire un minor numero di traumi, grazie all’ammortizzazione fisiologica del liquido amniotico. Un fluido composto in prevalenza da acqua, proteine e altre sostanze preziose per il feto, che, in condizioni fisiologiche, si rompe in occasione della nascita. Per dar modo alla madre di espellere il figlio attraverso le contrazioni.