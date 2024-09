Ciao sono Nadine Ma è un ricatto sessuale | Dammi 3mila euro o mando ai tuoi amici i video che abbiamo girato Due anni di carcere a trentenne di Melegnano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 26 settembre 2024)(Milano), 26 settembre 2024 – Un 37enne diè stato condannato dal tribunale di Lodi a duee due mesi di reclusione con l'accusa di aver organizzato un'estorsione a sfondoai ddi un settantenne piemontese, costretto a versare tremilacon due distinti bonifici su conti esteri sotto ilche, in caso di mancato pagamento, sarebbero stati diffusi sia su Youtube sia ai suoi colleghi di lavoro una serie di filmati compromettenti di natura pornografica che lo ritraevano. Il pensionato, attraverso i social network, aveva conosciuto una certa, una ragazza che sosteneva di essere francese e interessata a nuovezie con uomini italiani di una certa età, e che lo aveva convinto a filmarsi in atteggiamenti osé e a inviarle quindi le immagini in via riservata.