Alluvione in Emilia-Romagna mai così tanta pioggia in 48 ore dal 1961

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di giovedì 26 settembre 2024) Tra il 17 e il 19 settembre, in, è piovuta una quantità diche non si registrava dal, superando anche i livelli didei due eventi estremi di maggio 2023, presi singolarmente. È quanto emerge dal rapporto preliminare pubblicato dall’Agenzia regionale per l’ambiente (Arpae) in riferimento all’ultimo evento estremo che ha colpito la regione, con le conseguenti inondazioni nelle province di Bologna, Ravenna e Forlì-Cesena, dove sono ancora sfollate circa 600 persone. Cosa dicono gli esperti sulla tempesta Boris che ha colpito l’Europa centrale L’analisi illustra i quantitativi delle piogge generate dal ciclone mediterraneo Boris, che sono stati superiori a ognuno degli eventi consecutivi che hanno interessato gli stessi territori a maggio 2023.