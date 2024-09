Agatha All Along | la vittima dell’episodio 3 accenna a un possibile ritorno | Dovete guardare di più

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 26 settembre 2024)All: laa un: “di più”. Lezione imparata: Non accettare mai un invito a una festa da parte di una certaHarkness. Nel terzo episodio diAll(la nostra recensione) (andato in onda mercoledì sera su Disney+), la povera Sharon Davis di Debra Jo Rupp (alias la signora Hart di WandaVision) sembrava incontrare la sua fine durante la prima prova della congrega sulla Strada delle Streghe. Diciamo sembrava, però, perché la stessa Rupp ha fatto sapere che forse non abbiamo visto l’ultima volta di Sharon. “Quanto avete visto di questo?”, ha risposto l’attrice a TVLine, quando le è stato chiesto come avesse reagito all’apparente morte del suo personaggio. Quando ha saputo che i critici avevano visto solo i primi quattro episodi (su nove), ha risposto con una risata: “Quindi,guardarne di più.