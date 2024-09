WWE | Sembra che per il momento non ci siano piani creativi per AJ Styles

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 25 settembre 2024) AJnon appare nei tv show WWE da qualche tempo. Il suo ultimo match in quel di Stamford risale a Clash At The Castle quando venne sconfitto da Cody Rhodes in un I Quit Match valido per il WWE Undisputed Title. Poi a metà luglio ha lottato in Giappone affrontando Naomichi Marufuji in occasione di un evento NOAH. Arrivano ora alcuni aggiornamenti sullo status del Phenomenal 1. Lo status di AJ Durante una sessione di Q&A, WrestleVotes ha parlato dello status di AJormai da qualche tempo assente dalla programmazione WWE. Secondo quanto evidenziato, il Phenomenal 1 si starebbe gradualmente avvicinando alla fine della sua grande carriera e che, al, la WWE non ha particolariche lo riguardino: AJ è pronto a rallentare gradualmente”. Nel scorse settimane si era parlato di un suo possibile ritorno a SmackDown, ma ciò non è avvenuto.