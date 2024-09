Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2024 ore 18 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 25 settembre 2024)DEL 25 SETTEMBREORE 18.05 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO CON GLI AGGIORNAMENTI SULL’ AUTOSTRADA DEL SOLE TRA FIRENZE EIN DIMINUIZIONE IL TRAFFICO PER LAVORI IN DIREZIONE FIRENZE TRA FABRO E CHIUSI. PERMANE UN CHILOMETRO DI CODA MENTRE TRAE NAPOLI CIRCONE ORA SCORREVOLE DALLO SVINCOLO DELLA DIRAMAZIONENORD E GUIDONIA IN DIREZIONE NAPOLI CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO, CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA PONTINA ED ANAGNINA IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA, POI DA NOMENTANA A PRENESTINA SULLAFIUMICINO CODE SULA VIADOTTO DELLA MAGLIANA DA VIA MAGLIANA A VIA COLOMBO NELLE DUE DIREZIONI VERSO OSTIA CODE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMIICNO TRA VIA PORTUENSE E IL PONTE DELLA SCAFA. CODE ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA.