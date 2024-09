Un’app per aiutare i non vedenti a visualizzare le opere d’arte

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Accendere i riflettori sulla disabilità e parlarne con il linguaggio della contemporaneità è la missione della terza edizione del Capability Festival, manifestazione promossa dal Comune di Napoli in programma dal 16 al 20 ottobre al Maschio Angioino e in altri luoghi della città. Il Festival proporrà incontri, dibattiti, performance, visite guidate ma sarà anche l’occasione per presentare ‘Parts’, un’innovativa App realizzata dagli studenti della Apple Accademy della Federico II che consente ai nondi approcciarsi in modo diverso alled’ arte esposta nei musei.