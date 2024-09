Tuscany Exclusive | un raduno di supercar alla scoperta del territorio aretino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Arezzo, 25 settembre 2024 – Un tour delle bellezze paesaggistiche aretine al volante die auto sportive. Domenica 29 settembre è in programma la seconda edizione diche, patrocinato dal Comune di Monte San Savino, rinnoverà un evento volto ad abbinare la passione per i motori e la promozione del, dando seguito a un format avviato nel 2023 con la presenza di quasi duecento iscritti da tutta la penisola. La volontà è di proporre un’esperienza tra panorami, arte e sapori con una suggestiva sfilata di auto ad alte prestazioni sportive che, da Arezzo, accompagnerà verso le colline della Valdichiana e del Chianti, per terminare poi a Monte San Savino con il pranzo conviviale, con l’esposizione dei veicoli e con una visita guidata ai monumenti del centro storico.