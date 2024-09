Ternana a –1 dalla vetta ma c’è il Legnago | Gara da non sottovalutare sarà battaglia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Fere a -1nel turno infrasettimanale. Oggi al “Liberati“ arriva ilSalus che è ancora al palo, mentre le capolista Pescara e Virtus Entella sono attese domani sera dallo scontro diretto in Liguria. Sullo sfondo aleggiano sempre le questioni della società rossoverde. Lanon va sottovalutata. "Non è retorica – mette subito in chiaro Ignazio Abate – ma ci attende la classica partita-tranello. Li incontriamo nel momento sbagliato. Giocheranno per il loro allenatore, che è stato mio compagno in Nazionale e che stimo molto. Vorranno conquistare i primi punti. Dovremo essere bravi a prenderla di petto. Ho detto ai ragazzi che se non giochiamo con occhi di fuoco e con la consapevolezza di dover faticare, ne usciamo con le ossa rotte. Sappiamo di non essere inferiori a nessuno, ma lasciamo stare i pronostici che ci danno favoriti.