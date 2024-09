Supergirl | Matthias Schoenaerts nel ruolo del villain Krem!

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 25 settembre 2024): Woman of Tomorrow ha concluso la sua caccia al maledettodelle Colline Gialle.– i cui ruoli includono The Old Guard della Image Comics e la serie drammatica western Django – è stato scritturato al fianco della star di House of the Dragon Milly Alock per interpretare il cattivo dinell’adattamento dei DC Studios dell’omonima serie a fumetti in 8 numeri dello scrittore Tom King e dell’artista Bilquis Evely. TheWrap ha riportato per primo la notizia.interpreterà lo spietato kingsagent, un ladro criminale che brandisce una spada e lancia frecce, soprannominato “assassino di uomini, donne e cani” dopo aver ucciso il padre della ragazza aliena Ruthye Marye Knoll.