Strage familiare | uccide moglie vicino feriti figli di 26 14 e 13 anni Poi l’orrore a casa della madre

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Duplice omicidio alle prime luci dell'alba di mercoledì 25 settembre in via Ichnusa nel quartiere di Monte Gurtei, a Nuoro (Sardegna). Un uomo, Roberto Gleboni, operaio di Forestas, ha compiuto una, in due diverse abitazioni, questa mattina e poi si è tolto la vita. Secondo le primissime informazioni e da quanto scrive il quotidiano La Nuova Sardegna, l'uomo ha ucciso due persone e ne ha ferite quattro. La notizia ha iniziato a circolare nella prima mattinata di mercoledì 25 settembre e all'inizio si parlava di un femminicidio, poi si è scoperto che purtroppo altre persone sono rimaste vittime dell'uomo.