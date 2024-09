Simone Collio | Con Lorenzo Patta in semifinale nella 4×100 poteva cambiare tutto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Una carriera da velocista: il suo 10”06 del 2009 è stato per tanto tempo uno dei migliori tempi in Italia, con la maglia azzurra ha conquistato il bellissimo argentom agli Europei di Barcellona 2010.è stato intervistato da Ferdinando Savarese nel consueto appuntamento con Sprint2u. Tra i passaggi salienti il commento sull’assenza diindella 4x100m alle Olimpiadi di Parigi: “Se non fossero stati sicuri della sua condizione non l’avrebbero schierato in finale. I motivi erano altri. Conosco benissimo il professor Di Mulo, mi fece esordire nel lontanissimo 2003, conosco la sua scuola di pensiero che è molto incentrata sul perfezionamento del cambio. Quando in batteria ho visto la presenza di Desalu, cheessere anche meritava vista la sua stagione, sono rimasto sorpreso. La sera prima Di Mulo mi aveva annunciato la ‘sorpresa’.