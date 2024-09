Scream 7 | una star della saga ancora indecisa sul suo ritorno

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Gale Weathers apparirà presumibilmente in7, ma non c’ènulla di sicuro. Questo secondo laCourteney Cox, che non hafirmato un contratto per il prossimo sequel horror. La Cox, che è apparsa in tutti e sei i precedenti episodi del franchise, ha suggerito che la sceneggiatura èin fase di riscrittura, il che, secondo Bloody Disgusting, significa che è possibile che il coinvolgimento di Gale Weathers – o almeno il suo tempo di ripresa e il suo livello di coinvolgimento – non siastato definito. Il cast di7 è stato un bersaglio mobile e questo ha guidato molte delle conversazioni intorno al film. Neve Campbell è tornata dopo aver saltato il sesto capitolo a causa di una disputa sul salario, ma prima del suola produzione ha perso leJenna Ortega e Melissa Barrera a marzo.