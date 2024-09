’Romagnola’ all’Alighieri si ricorda Squarzina

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Perre Luigi, regista e autore che ha lasciato un segno indelebile sulla storia del teatro italiano, il Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita ha promosso la messa in scena di un racconto in musica ispirato a Romagnola. Venerdì alle 21, il Teatro Alighieri di Ravenna ospita questa nuova produzione della Compagnia Le Belle Bandiere, con la regia e l’interpretazione di Elena Bucci e le musiche originali eseguite dal vivo di Christian Ravaglioli. Conraccontava gli anni della Resistenza nella terra di origine della sua famiglia, ma anche la crisi della civiltà contadina; lo spettacolo al debutto, come sottolinea Elena Bucci, "tende a risvegliare suggestioni, ricordi e pensieri intorno a un poliedrico e originalissimo artista di teatro le cui radici affondano in Romagna".