Roma-Sampdoria in tv | data orario e canale ottavi Coppa Italia 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Saràneglidi finale di. In quello che è stato il primo e anche unico derby della Lanterna della stagione, passano i blucerchiati, che superano la squadra di Gilardino ai rigori dopo aver trovato il pareggio all’83° dei regolamentari grazie alla rete di Borini. Ora per la squadra di Sottil, che certamente avrà modo di festeggiare questa bella vittoria contro i cugini, c’è la compagine giallorossa allenata da Ivan Juric. QUANDO SI GIOCAverrà disputata in un giorno ancora da definire a scelta tra i seguenti: 3-4-5 dicembre e 17-18-19 dicembre sono le due settimane in cui si disputeranno gli. L’è ovviamente anche questo da definire. La diretta tv sarà come sempre sui canali Mediaset in chiaro e in streaming su Mediaset Infinity.