Roma i Friedkin vogliono Sarri all’Everton

(Di mercoledì 25 settembre 2024)non lasciano, ma raddoppiano. Dopo l’esclusione della possibilità di cedere la maggioranza delle quote giallorosse, grazie al comunicato apparso sul sito ufficiale della(“La sinergia tra i club potrà portare solo vantaggi alla. Ogni club del nostro portafoglio opera indipendentemente, e larimane al centro delle nostre ambizioni calcistiche. Potete stare tranquilli, il nostro impegno in termini di tempo, risorse ed energie verso lanon sarà ridotto. Il nostro obiettivo è chiaro: vedere lacompetere costantemente ai più alti livelli del calcio europeo”), il duo composto da Dan e Ryan hanno contemporaneamente annunciato la chiusura della trattativa per il passaggio di proprietà dell’Everton.