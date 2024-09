Referendum cittadinanza Boom di adesioni online | superato il quorum delle 500mila firme

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Cameriere, champagne. Le 500 milasono state raggiunte e il centrosinistra brinda. È un passo avanti sostanzioso anche se non decisivo verso ilsulla, che punta a dimezzare da 10 a 5 gli anni di residenza legale continuativa al termine dei quali gli stranieri possono diventare cittadini. "Segniamo un punto significativo", commentano dal Pd. È vero che è una prima tappa, riconoscono, ma è "utile a fare da grancassa alla nostra proposta di legge in Parlamento che riconosce laa chi nasce da un genitore che risiede in Italia da almeno un anno, e a chi completa qui un ciclo di studi", sottolinea il capo dei senatori, Francesco Boccia. Non solo, chiosa Riccardo Magi, segretario di +Europa: "Il successo servirà a rilanciare anche lo strumento referendario".