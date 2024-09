Real Madrid Ancelotti nella storia della Liga | 39 partite consecutive senza sconfitte

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Carloha festeggiato in bellezza la 300^ panchina con il. Con la vittoria dei Blancos per 3-2 sull’Alaves, il tecnico italiano ha infatti stabilito un primato storico nel campionato spagnolo.è diventato il primo allenatorede Laa rimanere imbattuto per 39 gare di fila. L’ultima sconfitta risale al 24 settembre 2023, nel derby contro l’Atletico: da lì in poi, ilha ottenuto 29 vittorie e 10 pareggi. L’allenatore di Reggiolo ha così battuto il precedente primato, appartenente ad Alberto Ormaetxea con laSociedad.: 39SportFace.