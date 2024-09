Qui solo per Gemma le ho portato una cosa A Uomini e Donne arriva Valerio chi è e cosa fa

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 25 settembre 2024) I nuovi tronisti, Mario, Armando, Ida Platano e la coppia Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza manon poteva non ripartire da un pilastro comeGalgani. Chiarito che il giovane della paparazzata estiva di noto settimanale erail vicino di ombrellone e non certo un nuovo flirt, la dama storica del dating show ha incontrato due nuovi corteggiatori. Uno si chiamae, grazie alle domande insistenti di Tina Cipollari, anche quest’anno in prima linea per punzecchiare la dama torinese, il pubblico ha scoperto tante informazioni sul cavaliere.ha 61 anni, il prossimo dicembre ne compirà 62, è napoletano, ma trascorre 6 mesi l’anno in Sardegna, anche per lavoro. Leggi anche: “Dopo due giorni intensi è nato”.