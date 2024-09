Promozione Il match di Chiaravalle analizzato da due doppi ex | Luca Arcolai e Simone Cavaliere

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Domenica derby tra Biagio Nazzaro e Jesina. Tanti iex nella storia. Il Comunale che ospiterà la gara inaugurato nel 1965 da una amichevole tra le due squadre VALLESINA, 24 settembre 2024 – Quarta giornata di campionato e derby, quello di domenica prossima a, tra la Biagio Nazzaro e la Jesina. Derby in una categoria inedita, almeno per i leoncelli, ma derby che viene da lontano tanto che, raccontano le cronache, il palcoscenico della gara di domenica prossima fu inaugurato proprio da una amichevole, il 23/8/65, tra i biagiotti (Seconda Categoria) ed i leoncelli (serie C) davanti ad oltre 2000 persone. Il motivo di quell’incontro, il passaggio del portiere Antonio Novembre dalalla Jesina.