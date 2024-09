Professore di ruolo fa 540 giorni di assenza in 3 anni gli studenti non l’hanno mai visto

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Se non è record poco ci manca: undiassunto in una scuola in provincia di Treviso ha fatto la bellezza di 540diin 3: il primo anno di aspettativa, mentre negli altri dueha presentato certificati vari per diverse malattie. Assunto nel 2021, non si è mai fatto vedere a scuola e infatti i suoie colleghi non sapevano neanche chi fosse. Dopo 3il docente si è degnato di farsi vedere ma, al ritorno a scuola, ha trovato una lettera di licenziamento, provvedimento deliberato già dalla scuola e supportato anche dall’ufficio scolastico di Treviso. 540didel: un nuovo record? Come riferito da Il Gazzettino di Treviso, ildopo essere stato assunto con un contratto a tempo indeterminato ha chiesto un anno di aspettativa.