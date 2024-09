Paddington 3 è stato influenzato da Aguirre furore di Dio e Fitzcarraldo di Werner Herzog

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Due dei più grandi capolavori dihanno finito per essere un'ispirazione per il terzo capitolo della saga d'animazione I film disono sempre stati impregnati di un profondo amore per la storia del cinema.2 di Paul King si sono divertiti a creare trame originali, entrambe splendidamente girate e con strizzate d'occhio alle classiche commedie slapstick, ai drammi dei prison movie e ai musical da palcoscenico. Nel terzo capitolo,in Perù, Douglas Wilson fa il suo debutto alla regia, prendendo le redini da King e mandando il nostro giovane eroe peloso (e la famiglia Brown) in un'avventura amazzonica. Il cambio di location ha comportato quindi l'afflusso di nuovi riferimenti cinematografici. In particolare, Wilson