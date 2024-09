Pacchetto scuola Bim | Aiutiamo gli studenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Il Bim Tronto ancora una volta al fianco del sistema scolastico del territorio. Anche l’annata 2024-25 vedrà il concreto impegno volto a garantire un aiuto agli istituti della comunità con undi 300mila euro in favore die famiglie. All’interno del programma sviluppato saranno previsti premi per tesi di laurea, borse di studio, progetti volti a sensibilizzare i cittadini su determinate tematiche e la 12esima edizione delle olimpiadi d’inglese. La presentazione delle iniziative allestite è avvenuta ieri mattina nella consueta sede del Bim. "Abbiamo deciso di investire nellae nei progetti formativi fin dal 2010 – spiega il presidente Luigi Contisciani –. Questo avviene in un momento storico particolare fatto di tagli. Crediamo che la crescita culturale di un territorio passa soprattutto per l’istruzione e la formazione dei nostri giovani.