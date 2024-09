Nuoto di fondo Rachele Bruni rivince il Miglio Marino di Sturla

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Prato, 25 settembre 2025 - Prato, 25 settembre 2024 - Il prossimo 4 novembre le primavere saranno 34 e non è quindi escluso che nei prossimi mesi possa volgere lo sguardo altrove, verso nuove avventure professionali. Ma per quanto da qualche tempo non venga più convocata in Nazionale,resta comunque una delleri nuotatrici did'Italia, dati alla mano. E lo ha rimarcato una volta di più proprio pochi giorni fa, vincendo l'ottantesima edizione del “” di. Una gara sui generis stavolta, recuperata lo scorso weekend dopo il rinvio deciso nelle scorse settimane a causa del maltempo dello scorso 8 settembre. La nuotatrice comeanese, argento olimpico a Rio 2016, è salita sul gradino più alto del podio piazzandosi davanti alle giovanissime Athena Moretti e Cecilia Heinen.