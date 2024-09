Nintendo conferma la presenza al Lucca Comics & Games 2024 con tante iniziative

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Si rianche quest’anno ladi, il festival pop multidisciplinare che si terrà all’interno delle mura di, in Toscana, dal 30 ottobre al 3 novembre. Il colosso giapponese dell’intrattenimento interattivo, presiederà la manifestazione con un padiglione monografico sito come di consueto in Piazza Bernardini, dove sarà possibile vivere un’esperienza di gioco indimenticabile con le esclusive più recenti, come Luigi’s Mansion 2 HD, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom e Super Mario Party Jamboree e i grandi classici che hanno contribuito a consolidare il parco titoli della famiglia di consoleSwitch.