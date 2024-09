Nel Piano di bilancio sacrifici non banali Giorgetti promette | pensioni rivalutate al 100% a meno che il Parlamento non intervenga

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) L’aggiustamento dida 12-13 miliardi annui imposto dal nuovo Patto di stabilità che il governo Meloni ha sottoscritto la scorsa primavera richiederà “non. Non dico austerità, ma una linea non più espansiva“. Incontrando i sindacati a Palazzo Chigi per presentare ilstrutturale di, che tornerà in consiglio dei ministri venerdì per essere poi inviato al, Giancarloha confermato quel che già si sapeva: ora arrivano i tagli. La spesa pubblica potrà aumentare in media, nei prossimi sette anni, di non più dell’1,5%: circa 15 miliardi l’anno. Troppo poco anche solo per tener dietro all’inflazione. Il deficit/pil il prossimo anno si fermerà al 3% e già nel 2026 – prima di quando previsto nel Def di aprile – si punta a ridurlo al 2,7%, per scendere al 2,5 l’anno dopo.