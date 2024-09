‘Musica Eterna’ il nuovo brano di Grido ft Clementino che anticipa il nuovo album

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Si intitola Musica Eterna (Orangle Records) ilsingolo difeat., in uscita venerdì 27 settembre. Scritto da, ilè una canzone rap, hip-hop dal mood epico che esprime rabbia e rivalsa. Ilè il titolo deldi, in uscita prossimamente. Musica Eterna unisce un sound fresco e contemporaneo con il rispetto profondo per le sue radici musicali. Un viaggio che fonde passato e presente, mantenendo viva l’essenza dell’hip-hop italiano ma esplorando al contempo nuove frontiere sonore. L’include 16 tracce che riflettono la versatilità die la sua capacità di rinnovarsi. Con brani come G.R.I.D.O. e Musica Eterna ft.dimostra la sua maestria nel mantenere viva l’anima del rap pur esplorando nuovi stili musicali.