Mi sono rotto i co*** sta facendo schifo | Juve ecco chi insulta Thiago Motta

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Uno scialbo 0-0, quello dintus-Napoli. Un punto a testa e partenopei ancora in testa. Poche le emozioni allo Stadium, dove ha regnato più la noia. E Antonio Cassano non le ha mandate a dire ai microfoni di Viva el Futbol: "Una noia totale, mi* a vedere la partita — le sue parole — Al Napoli faceva comodo il pareggio. Qualcosina hanno fatto, ma mi aspettavo qualcosa di diverso in fase offensiva. Fase difensiva buona. Il Napoli ha fatto la partita provando a vincerlail minimo indispensabile, ma non voleva perderla”.