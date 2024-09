Meteo Marche dopo i temporali torna il sole | dove e fino a quando

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Ancona, 25 settembre 2024 - Prima i violenti, poi il. Il finale di estate e i primi giorni di autunno sono stati proprio questo. Le perturbazioni pesanti cadute sulla regione, specialmente nella scorsa settimana, sono state sostituite poi da giornate die di rialzo delle temperature, anche se difficilmente si potrà più andare al mare. Insomma, unpazzo. Come dimostra la giornata di oggi, elencata nel bollettinodella Regioneildi prima mattina visto in zona mare verrà sostituto da nuvole nei settori interni a ridosso dell’Appennino, in tutte le province, con la conseguenza di rovesci piuttosto intensi. Alluvione nelle, danni e rimborsi Giovedì 26 settembre: qualche rovescio e tempo in miglioramento Già dalla giornata di domani, però, il tempo sarà in miglioramento.