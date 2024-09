Metaphor | ReFantazio la demo è ora disponibile su PlayStation Xbox e PC ecco i link per scaricarla

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 25 settembre 2024) SEGA ed Atlus hanno rilasciato ladisu PS5, PS4,Series XS e PC, consentendo in questo modo ai fan del gioco di provare con mano tutto il prologo dell’atteso RPG, con tanto di possibilità di spostare i salvataggi alla versione completa appena verrà rilasciata. Qui di seguito sono presenti iper effettuare il download dellasulle varie piattaforme:su PC (Steam)suStoresuStore Come abbiamo accennato ad inizio articolo, ladiconsente di giocare l’intero prologo del titolo, offrendo nello specifico circa 5 ore di contenuti in modo totalmente gratuito.