Louis Vuitton Cup 2024 tutto pronto a Barcellona | Luna Rossa sfida Britannia per il prestigioso trofeo

(Di mercoledì 25 settembre 2024), 25 settembre– L’atmosfera si scalda ain vista delle finali dellaCup che inizieranno domani, 26 settembre, traPrada Pirelli e Ineos. Il primo team che totalizzerà 7 punti vincerà, infatti, le Challenger Selection Series e avrà il diritto dire il Defender Emirates Team New Zealand nel Match finale della37^ America’s Cup. Per il primo matchentrerà nel box di prepartenza muro a sinistra. Oggi, alla consueta conferenza stampa pre-finale, erano presenti Jimmy Spithill e Francesco Bruni: «Abbiamo superato delle semifinali molto dure e adesso incontreremo uno dei challenger più forti di questa edizione», ha detto il timoniere australiano. «Mi aspetto match duri, combattuti, sarà una vera e propria lotta per andare avanti.